Карпачова заявила про незаконність існування СІЗО СБУ у Києві

16:04, 26 жовтня 2011
Кримінал
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„Був de jure закритий у 2003 році”

Київ. 26 жовтня. УНІАН. 25 жовтня, уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова заявила про незаконність функціонування слідчого ізолятора Служби безпеки України в Києві.

"Хочу нагадати також про незаконне існування ізолятора СБУ, хоча за зобов'язаннями перед Радою Європи, взятими (Україною-ред.) перед вступом, він був de jure закритий у 2003 році", - сказала омбудсмен на міжнародній конференції присвяченій боротьбі з тероризмом у Києві.

Карпачова зазначила, що ще за старого керівництва СБУ слідчий ізолятор був нібито перепрофільований у відділення забезпечення досудового слідства спецслужби.

Уповноважений з прав людини у своєму виступі акцентувала увагу на захисті і дотриманні прав людини під час боротьби з тероризмом.

Вона зазначила, що згідно з моніторингом, проведеним її офісом, на 1 жовтня 2011 року за роки незалежності України внаслідок вчинення терористичних актів у нашій країні загинуло двоє людей, 25 людей постраждали, судами за цими фактами було розглянуто шість кримінальних справ і засуджено 12 осіб.

Нагадаємо, що слідчий ізолятор СБУ розташований в Аскольдовому провулку 3б.

У 2009 році у ньому був проведений повний капітальний ремонт, після чого він відповідає всім європейським стандартам.

В установі утримують осіб, слідство щодо яких проводиться СБУ та Генеральною прокуратурою, особи затримані органами СБУ до їх відправки до Лук'янівського СІЗО.

УГСПЛ

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