На Львівщині затримали фуру з "липовою" горілкою

Львів. 4 листопада. УНІАН. На Львівщині податкові міліціонери, спільно з працівниками ДАІ, на одному з постів ДАІ автотраси Львів – Шегині затримали автомобіль з напівпричепом, який перевозив близько 12 тисяч пляшок фальсифікованої горілки з етикетками «Пшенична межа».

Про це повідомили УНІАН у секторі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, на пляшках були наклеєні акцизні марки з явними ознаками підробки. Вантаж перевозився без будь-яких супровідних документів. Орієнтовна вартість затриманого алкоголю становить 335 тис. грн.

„Як вдалось з’ясувати, ці алкогольні напої транспортувались в прикордонні зони з метою подальшої реалізації іноземним туристам через торгові об’єкти, які розташовані біля митних переходів області”, - зазначається у повідомленні.

За цим фактом проводиться перевірка в рамках кримінально процесуального законодавства з метою встановлення фактичного власника виявленої алкогольної продукції, джерела її походження та законності перебування в товарному обігу.



