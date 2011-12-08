Застрелили сина голови профспілки освітян Львівщини
23:46, 08 грудня 2011Кримінал
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На власному подвір’ї
Львів. 8 грудня. УНІАН. Син голови обласної профспілки працівників освіти і науки Марії Яцейко Андрій трагічно загинув. Про це інформує сайт Львівської крайової організації Народного Руху України.
„Львівська крайова організація Народного Руху України висловлює своє співчуття голові обласної профспілки працівників освіти і науки Марії Яцейко з приводу трагічної загибелі її сина Андрія”, - повідомляється на сайті ЛКО НРУ.
Як стало відомо УНІАН, 28-річного чоловіка, близько 23.00 7 грудня, кількома пострілами застрелили на подвір’ї власного будинку у смт Брюховичі неподалік Львова.
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