Президент хоче підвищення статусу працівників карного розшуку

Київ. 16 грудня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості модернізації міліції до європейського рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він, сказав виступаючи на урочистостях з нагоди Дня міліції.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності здійснення реформ у правоохоронній сфері.

«Стратегічною метою реформи є поетапне перетворення МВС у правоохоронне відомство європейського зразка, що стоїть на охороні прав, честі, гідності та законних інтересів громадян і держави», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ звернув особливу увагу на важливість підготовки до служби у міліції гідних кадрів. «Правомірна та професійна поведінка має заохочуватись», – вважає він.

Президент висловився за підвищення статусу працівників карного розшуку, які розслідують злочини проти особистості. «Основний тягар цієї роботи покладається на підрозділи карного розшуку. Тому статус їхніх працівників має бути підвищено», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він окремо відзначив необхідність якісно нового підходу до організації роботи досудового слідства, забезпечення реальної процесуальної незалежності слідчих.

«Переконаний, що поліпшення кадрової роботи та посилення контролю приведе до якісних змін на краще», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Президент наголосив на неприпустимості формального ставлення правоохоронців до служби. «Робота для «галочки», за формальними показниками спотворює саму сутність правоохоронної діяльності. Моя категорична вимога – працюйте для людини і заради людини», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, що саме захищеність громадянина має бути визначальним критерієм оцінки роботи міліції, адже в очах людей міліціонер представляє державну владу – відтак повинен бути надійним захисником.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на неприпустимості навіть поодиноких випадків порушення закону працівниками міліції – корупційних діях, насильства над особистістю тощо. «Такі їхні дії руйнують авторитет держави, підривають довіру до закону», - зазначив він.

«Кожна людина має відчувати себе захищеною. Головне – кожен має відчувати підтримку і бути впевнений, що держава стоїть на захисті його життя та інтересів», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.