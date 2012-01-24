На Полтавщині посадовця виконавчої служби взяли на хабарі



Полтава. 24 січня. УНІАН. У Полтавській області на хабарі попався керівник одного з районних відділів державної виконавчої служби.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, посадовець отримав 2,5 тис. грн. і 100 доларів США від 41-річного чоловіка.

Винагороду чиновник вимагав за зняття арешту з автомобіля і закриття виконавчого провадження. Хабарника міліціонери і взяли «на гарячому». Речові докази вилучено.

Відносно підозрюваного порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу Україні (одержання хабара). Згідно санкції цієї частини статті чиновнику загрожує від 8 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.