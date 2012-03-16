Могильов вимагає взяти під контроль справу загибелі дівчини в Криму

Сімферополь. 16 березня. УНІАН. Голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ просить прокуратуру регіону взяти під особливий контроль справу щодо двох чоловіків, після зустрічі з якими в результаті нападу собак загинула 25-річна дівчина.

Про це йдеться у відкритому зверненні А.МОГИЛЬОВА до кримчан, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«У Криму сталася подія, яка вразила жителів півострова. У сімферопольському мікрорайоні Кам`янка трагічно загинула дівчина. Місцеві жителі чули крики про допомогу, однак дівчину знайшли лише вранці. Коли її доставили до лікарні - було вже пізно. Я висловлюю від свого імені і від імені кримського уряду глибокі співчуття родичам загиблої… Ми маємо відповісти родичам, близьким дівчини і усім кримчанам, як таке могло статися», - зазначається у зверненні А.МОГИЛЬОВА.

Він закликав кримчан не бути «байдужими до чужого болю».

«За службовим обов`язком мені багато разів доводилося стикатися з людським горем. Повірте, до цього звикнути неможливо», - додав екс-глава МВС України.

Як повідомляв УНІАН, у дачному масиві Кам`янка поблизу Сімферополя, неподалік від якого знаходиться міське звалище, вранці 15 березня знайшли 25-річну дівчину в розірваному одязі з численними ранами від укусів. Встановлено, що дівчина перед смертю бачилася з двома молодими чоловіками. Вони разом випивали, а потім нібито залишили знайому на лавці автобусної зупинки і розпрощалися. Місцеві жителі також повідомили, що близько п`ятої години ранку чули жіночі крики і гавкіт собак.

Дівчина померла в реанімації. Попередня причина смерті - сильна крововтрата і травматичний шок. Тіло направлено на експертизу.

Родичі загиблої вважають, що її забили до смерті, а вже потім нацькували собак.

Міліція порушила кримінальну справу щодо двох молодиків, після зустрічі з якими загинула дівчина, - за ч.3 ст. 135 Кримінального кодексу України - залишення в небезпеці. Її санкція - від трьох до восьми років позбавлення волі.