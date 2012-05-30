У Полтаві затримали злочинців, які спеціалізувалися на крадіжках з авто

Полтава. 30 травня. УНІАН. Правоохоронці Полтави затримали злочинну групу на рахунку якої близько 20 крадіжок з авто та 3 викрадені автомобілі

Про це повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС Полтавщини з посиланням на заступника начальника відділу карного розшуку ПМУ УМВС України в Полтавській області Владислава Забедейко.

Як зазначається у повідомленні, з початку року на території міста Полтава було скоєно близько 90 злочинів, пов’язаних із крадіжками з автотранспорту.

Більше ніж одна четверта частина цих злочинів була скоєна групою з трьох учасників, серед яких був неповнолітній. На їх рахунку три викрадених автомобіля і близько 20 крадіжок з авто – магнітоли, акумулятори. Крали вони з машин вітчизняного виробництва.

Наразі цю групу затримано й тривають оперативно-слідчі дії.

Затримали крадіїв оперативники Полтавського міського управління міліції протягом трьох тижнів. Владислав Забедейко каже, що виявити цю злочинну групу було справді важко, адже не було жодних зачіпок – затримані не були раніше судимими, не вживали наркотиків, не значилися ні на яких обліках, усі – начебто добропорядні жителі міста.