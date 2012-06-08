На Тернопільщині з карабіна вбито туриста з Баден-Вюртемберга

Тернопіль. 8 червня. УНІАН. 7 червня, близько 21 години у Козівську районну лікарню із вогнепальним пораненням грудної клітки було доставлено 47-річного громадянина Німеччини.

У лікувальному закладі іноземець, виходець з однієї із республік колишнього СРСР, від отриманих травм невдовзі помер. Обставини подій, що передували трагедії, наразі з’ясовують правоохоронці.

Як повідомили у відділі зв’язків із громадськістю обласної міліції, на початку червня потерпілий разом із двома синами, 27 і 24 років, приїхали на Тернопілля із міста Ремхінген, землі Баден-Вюртемберг, щоб погостювати у близьких родичів дружини в селищі Козова.

За попередніми даними, житель райцентру, взявши зареєстровану на нього зброю, разом із гостями поїхали у закинутий піщаний кар’єр. За свідченнями учасників подій, один із родичів вистрілив із карабіна марки «ОПКО-44» та поцілив у дерево. Куля зрикошетила, спричинивши важке поранення іншому чоловікові. Порушена кримінальна справа за статтею «вбивство з необережності».

Триває розслідування.

За Збручем