У річці Уж на Закарпатті школярку смертельно вразило струмом

Ужгород. 3 липня. УНІАН. 2 липня, близько 17 години, на набережній річки Уж на території пляжної зони відпочинку одного із приватних закладів, поблизу надувного басейна 16-річну ужгородку вразило електричним струмом, вона померла у реанімаційному відділенні лікарні, її подружка отримала опіки.

За попередньою інформацією, 10-класниця із подружкою якраз заходила до русла річки, поблизу надувного басейна, неподалік від зануреного у воду електронасосу, який перекачував воду з річки у басейни. Насос був приєднаний до електромережі за допомогою електричного кабелю.

На місце події терміново виїхали перший заступник прокурора області Анатолій Савченко, заступник прокурора області Віталій Роман, прокурор міста Ужгорода Іван Штефанюк та слідчо-оперативна група.

Для з’ясування обставин загибелі дитини, прокуратурою залучено усі необхідні контролюючі органи: інспекція держенергонагляду в Закарпатській області, територіальне управління держгірпромнагляду, працівники «Закарпаттяобленерго», спеціалісти МНС та інші.

Наразі, прокуратурою міста Ужгород за даним фактом проводиться перевірка у порядку ст. 97 КПК України. Хід дослідчої перевірки прокуратурою області взято на контроль. До кінця дня буде вирішено питання щодо порушення кримінальної справи. Про це Закарпаття онлайн повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області.