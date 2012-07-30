Міліціонер вимагав від бізнесмена майже 100 тис. грн хабара

Сімферополь. 30 липня. УНІАН. Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом отримання працівником Алуштинського райвідділу міліції 24 тис. грн – четвертої частини суми, яку правоохоронець вимагав за невжиття заходів щодо підприємця, який торгує на набережній курортного міста.

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі Кримської прокуратури, дії міліціонера кваліфіковано за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України – «отримання хабара, поєднане з вимаганням».

Міліціонера наприкінці минулого тижня затримано за підозрою у вчиненні злочину. Суд повинен обрати йому запобіжний захід.