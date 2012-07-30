У тролейбусному депо Чернігова на робочому місці повісився слюсар

53-річний слюсар комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Микола Бабич повісився на робочому місці. Сталося це на початку першого ночі 22 липня. Чоловік знайшов у шафі в слюсарно дріт і прикріпив її до труби при вході. Там його і знайшов на наступний день водій вантажного тролейбуса Володимир Литвин.



- У свій час він випивав, - говорить начальник управління Олег Коржов. - Потім зав'язав з цією справою. А в ніч на неділю, видно, розв'язався. Поруч знайшли пляшку горілки.



Під вівторок Миколи Бабича поховали батьки, брат і його двоє дітей. З дружиною чоловік давно розлучився, але з синами відносини підтримував.



Пропрацював слюсарем Микола тридцять шість років. Співробітники характеризують його як тихого і спокійного. Причини вчинку невідомі.



Заробітну плату в останній час на підприємстві платять вчасно.



Серед співробітників управління ходять вже нехороші чутки, що їхнє місце роботи прокляте якесь, мовляв, занадто часто співробітники вмирають. Ось тільки в понеділок жінку поховали, яка лише два тижні пропрацювала. Під вівторок - нові похорон.



Навіть священика запрошували територію освятити, каплицю невелику поставили.

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