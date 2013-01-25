На Київщині засуджено підполковника міліції за укриття злочинів

Київ. 25 січня. УНІАН. Вироком Васильківського міськрайонного суду Київської області до 5 років позбавлення волі засуджено старшого дільничного інспектора підполковника міліції Васильківського міськвідділу ГУ МВС України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, міліціонер визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.3. ст. 364, тобто у зловживанні службовим становищем та ч.1. ст. 366 КК України, у cлужбовому підробленні, а відтак в укритті злочинів.

Встановлено, що дільничний проводив перевірку повідомлення про побиття жителя одного з населених пунктів району. При перевірці правоохоронець не вжив жодних заходів та умисно не займався встановленням осіб, які вчинили злочин. При цьому підполковник міліції достовірно знав, що чоловіка побили і він тривалий час перебував на стаціонарному лікуванні.

Бажаючи покращити дійсний стан з розкриття злочинів на закріпленій за ним адміністративній дільниці міліціонер знищив письмове пояснення потерпілого, в якому були викладені дійсні обставини вчинення групою осіб стосовно нього злочину. Далі, діючи умисно, зловживаючи владою та службовим становищем, власноручно склав підроблені пояснення. Викладені в них дані не відповідали дійсності та не давали підстав для порушення кримінальної справи та вжиття негайних заходів до встановлення злочинців.

За скоєне підсудний отримав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 3 роки, із встановленням іспитового строку на 3 роки.

Ухвалою Апеляційного суду Київської області вирок суду першої інстанції залишено в силі.