РФ вдарила по кількох областях: є загиблі та поранені, у містах численні руйнування (фото, відео)

Загалом внаслідок дронової атаки у місті зафіксовано численні руйнування, є поранені.

В ніч на 21 вересня російські окупанти атакували дронами Запоріжжя, внаслідок чого у місті є поранені й численні руйнування.

Як йдеться у повідомленні співголови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова, загалом 8 осіб поранено внаслідок ворожих атак по Запоріжжю і Запорізькому району.

"За уточненою інформацією, через атаку ворога по одній з багатоповерхівок, поранення дістав 52-річний чоловік. У нього опіки тіла", - повідомив Федоров.

Крім того, росіяни поцілили у один із корпусів вищого навчального закладу Запоріжжя. За даними Федорова, минулося без постраждалих.

"Удари по закладах освіти, де навчається наша молодь, є черговим доказом відвертого цинізму ворога", - прокоментував він.

За даними місцевих ЗМІ, мова йде про історичний корпус Запорізького національного університету в центрі міста. Внаслідок влучання у будівлі почалася масштабна пожежа.

У 3-му навчальному корпусі раніше розташовувалася жіноча гімназія. Це найстаріша будівля університету. Вона побудована у 1902 році.

За оновленими даними Запорізької обласної військової адміністрації, росіяни били дронами по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

"Є пошкодження багатоповерхівок, університету, торговельного центру. Постраждали шестеро цивільних людей. Частину пожеж уже ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Атаки по інших областях

Крім того, як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram-каналі, у Харківській області внаслідок атаки загарбників 1 людина загинула, а ще 3 - постраждали.

"Сьогодні вночі російські війська атакували ударними БпЛА місто Лозова. Внаслідок обстрілу пошкоджено та частково зруйновано об’єкти житлового сектору й залізничної інфраструктури. Виникли два осередки займань", - йдеться у повідомленні.

Так, одна з пожеж сталася у двоповерховому багатоквартирному житловому будинку. Там на площі 200 кв м горів дах. Крім того, руйнувань зазнали квартири на другому поверсі.

"Під час ліквідації наслідків ворожого удару рятувальники ДСНС врятували жінку та деблокували з-під завалів тіло загиблої людини", - повідомили рятувальники.

Крім того, вночі у ДСНС заявили, що росіяни завдають комбінованих ударів по Сумах. Там було зафіксовано влучання дронів поряд з житловим багатоквартирним житловим будинком. Унаслідок атаки загинула жінка, а чоловіка було травмовано.

"Менш ніж за годину ще один ворожий дрон влучив в цивільний автомобіль. Сталося загоряння. Всі осередки горіння ліквідовано співробітниками ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Також в цей проміжок часу місто опинилося під авіаційними ударами, було пошкоджено навчальний заклад. Попередньо, обійшлося без травмованих.

Удари по Запоріжжю

У вересні 2026 року російські війська продовжували завдавати ударів по Запоріжжю та цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, 17 вересня росіяни вдарили по торговельному центру на правобережжі Запоріжжя. На місці спалахнула масштабна пожежа. За попередніми даними, постраждалих не було.

За словами представників обласної влади, цього дня російські удари також були спрямовані по цивільних підприємствах, автобусних зупинках і самих автобусах, а також торговельних об'єктах.

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