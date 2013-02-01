Прокуратура підтвердила факти хабарництва на Львівській митниці

Львів. 1 лютого. УНІАН. Прокуратура Львівської області підтвердила факти хабарництва на митному посту ”Рава-Руська” Львівської митниці, опубліковані в ЗМІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, в рамках кримінального провадження, внесеного 31 січня до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.368 КК України, здійснено ряд негласних слідчих (розшукових) дій в зоні діяльності митного поста ”Рава-Руська” Львівської митниці. За їх підсумками підтверджено та викрито факти отримання хабарів за безперешкодний пропуск на митну територію України транспортних засобів, що ввозяться в режимі ”імпорт”.

Згідно з повідомленням, „враховуючи серію публікацій ЗМІ про вимагання хабарів працівниками пунктів пропуску Львівської митниці при ввезенні на митну територію України транспортних засобів, підрозділами Служби безпеки України та прокуратури Львівської області сплановано та проведено комплекс відповідних заходів щодо виявлення та припинення цих негативних явищ. На даний час, проводяться невідкладні слідчі дії, вирішується питання кваліфікації дій посадовців митниці та суміжних контролюючих служб митного посту ”Рава-Руська”.

Довідка УНІАН. Місцеві ЗМІ останнім часом публікували матеріали про вимагання хабарів працівниками митного поста ”Рава-Руська” Львівської митниці при перетині кордону.