У Києві на території Посольства Росії затримали оголену дівчину

Співробітники київської міліції затримали дівчину, яка зайшла на територію Посольства Росії в Україні і, оголившись топлес, освідчилась у коханні до Президента РФ Володимира Путіна.

Як повідомили УНІАН в столичному главку міліції, на оголеному тілі жінки було написано: “Вова, я тебя люблю”. Такі ж слова вона і вигукувала.

Працівники посольства викликали наряд міліції. Правопорушницю доставлено до Солом’янського райвідділу міліції для встановлення її особи та складання відповідного протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

Також в міліції зазначили, що дівчина не асоціює себе з представницями відомого жіночого феміністичного руху Femen.

Як повідомлялося, 6 червня Володимир і Людмила Путіни оголосило про рішення розлучитися. Вони сказали, що це їхнє обопільне рішення, останнім часом вони практично не бачаться, у кожного своє життя.