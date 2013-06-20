На Одещині загинув студент, який влаштував фотосесію на даху поїзда

В Одеській області студент, який намагався сфотографуватися на даху поїзда, загинув від розряду електричного струму.

Про це УНІАН повідомили в секторі зв`язків із громадськістю управління МВС України на Одеській залізниці.

Згідно з повідомленням, до чергової частини лінійного відділу міліції на станції Одеса-Головна надійшло телефонне повідомлення про те, що на станції Шабо невідомий чоловік заліз на вагон вантажного поїзда, внаслідок чого був смертельно вражений електрострумом.

Як з`ясувалося, четверо студентів одного з навчальних закладів міста Білгород-Дністровський віком 17-19 років, повертаючись із відпочинку на морі в селищі Затока, вирішили зробити зупинку на станції Шабо, щоб сфотографуватися на вантажних вагонах. Першим піднявся на вагон-зерновоз 19-річний житель села Широке Білгород-Дністровського району. На очах своїх товаришів він підняв руки й миттєво був уражений струмом високої напруги в 27 тис. вольт.

Диспетчер відразу викликав швидку допомогу, лікарі якої констатували травму, несумісну з життям.

Як повідомляв УНІАН, у березні на станції Одеса-Застава-1 учень 9-го класу однієї із загальноосвітніх шкіл Одеси, поліз на залізничну цистерну й був смертельно травмований електрострумом.