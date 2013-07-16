Міліціонери затримали чоловіка, який зарізав свого сина

Винного у смерті 26-річного жителя села Ладичин Теребовлянського району міліціонери встановили вже за кілька годин після трагедії. З’ясувалося, що життя молодого чоловіка позбавив рідний батько.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, у Ладичин працівників Теребовлянського райвідділу міліції викликала місцева жителька. Про трагедію на сільському подвір’ї стало відомо також з повідомлення лікаря швидкої медичної допомоги. Ще до приїзду бригади медиків молодий чоловік помер: рана в груди була смертельною. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронцям стало відомо, що син залишився з батьком після смерті матері. Життя чоловіків не минало без конфліктів, особливо тоді, коли були нетверезими. Правду ж кажуть, де чарка, там лихо. Так і сталося. Якось пізно ввечері син повернувся додому і застав добряче захмелілого батька в літній кухні. Родичі взялися вкотре з’ясовувати стосунки.

Слідство ще встановлює усі деталі конфлікту. А за попередньою інформацією, гострота чергової сварки між батьком і сином тієї ночі завершилася смертю. Інколи треба дрібнички, щоб на нетверезу голову роздмухати конфлікт. Син уже вийшов на подвір’я, коли батько схопив кухонний ніж. Молодий чоловік якраз стояв до старшого боком, то й удар лезом отримав збоку, в ліву ділянку грудей. Потекла кров. Поранений ще зумів підбігти до хати, де мешкала його тітка. Почав стукати… Ще зробив кілька кроків на вулицю, але впав. Медикам, яких викликала тітка загиблого, довелося тільки констатувати смерть. Підозрюваний дав перші свідчення.

За фактом убивства відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваний у тяжкому злочині арештований. За вчинене йому загрожує позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.