У Криму боєць "Беркуту" врятував потопаючих батька із 7-річним сином

У Криму боєць полку міліції особливого призначення «Беркут» при Головному управлінні МВС України в Автономній Республіці Крим врятував 7-річного хлопчика і його батька, які могли потонути.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, 18 липня на одному з міських пляжів у селищі Партеніт відпочивальників було небагато через похмуру погоду. Раптово правоохоронці, які патрулювали територію недалеко від пляжу, почули крики про допомогу. 23-річний міліціонер першої оперативної роти ПМОП «Беркут» Андрій Кожарський, не роздумуючи, скинув амуніцію і кинувся у воду.

- Я помітив у морі людину, яка тоне. Виявилося, батько поплив на допомогу своєму сину, але, не розрахувавши сил, сам став захлинатися. Часу на роздуми, не лишалося, довелося діяти негайно, інакше люди могли загинути, - розповідає міліціонер, який своїм вчинком врятував відразу два життя.

Андрій Кожарський працює в «Беркуті» з 2011 року, до цього служив у внутрішніх військах. Зараз навчається в Одеському університеті внутрішніх справ і мріє стати офіцером.

«Самовідданий вчинок молодого правоохоронця гідний поваги і є для всіх прикладом мужності і сумлінного ставлення до своїх обов'язків. З цим згоден і батько врятованого хлопчика, який звернувся до Партенітської селищної ради з листом, в якому висловлює вдячність бійцям спецпідрозділу «Беркут» і особисто молодшому сержанту міліції Андрію Кожарському за мужність і героїзм, за два врятовані життя», - зазначається у повідомленні.