Нові СІЗО можуть збудувати на Херсонщині і Київщині, - омбудсмен

У відповідь на пропозицію Уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської вирішити проблему будівництва нових слідчих ізоляторів (СІЗО) за межами міст за рахунок інвесторів, яким віддадуть старі приміщення СІЗО, Державна пенітенціарна служба України (ДПтСУ) розглядає варіант будівництва нових СІЗО за межами міст, передусім, у Херсонській та Київській областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

За висновками моніторингових візитів, які здійснили працівники Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого, більшість із 32-х українських СІЗО перебувають у вкрай поганому стані.

Як заявив помічник голови ДПтС Ігор Андрушко, у деяких великих містах СІЗО розташовані в центрі в старих будівлях, тож відремонтувати їх коштує дорожче, ніж побудувати нове приміщення за межами міста.

Водночас у ДПтС визнали, що «ці плани та ідеї необхідно адаптувати до реалій», щоб зрозуміти, в який спосіб це краще зробити.

Інформацію про можливе залучення інвесторів до будівництва нових СІЗО в ДПтС не підтвердили і заявили, що рішення має бути ухвалено «на державному рівні».