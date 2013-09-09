Пшонка очолив українську делегацію на Всесвітній конференції МАП

Генеральний прокурор Віктор Пшонка очолив українську делегацію на Всесвітній щорічній конференції Міжнародної асоціації прокурорів (МАП), що розпочала свою роботу 8 вересня в Москві.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Участь у конференції беруть близько 700 прокурорів із США, Австралії, Канади, Німеччини, Китаю, Бразилії, Аргентини, ПАР, Великобританії, Франції, Швейцарії, Італії, Таїланду, Саудівської Аравії, Японії, Норвегії, Швеції, Польщі, країн СНД, а також представники 14 авторитетних міжнародних організацій, зокрема ООН, Ради Європи та Євросоюзу.

Як зазначається в повідомленні, ключовою темою Всесвітньої щорічної конференції Міжнародної асоціації прокурорів визначено: «Прокурор і верховенство закону».

Очікується виступ з доповіддю заступника Генерального секретаря ООН.

Також заплановано розгляд питань діяльності прокурорів поза кримінально-правовою сферою.