У Луганську депутата міськради побив його колишній водій

12 вересня депутат Луганської міської ради потрапив у лікарню після бійки зі своїм колишнім водієм.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Луганській області, 12 вересня до Луганської міської лікарні №2 за медичною допомогою з діагнозом ”закритий частковий розрив лівого акроміального ключового сплетіння” звернувся депутат Луганської міськради, 1967 р.н.

Встановлено, що о 18:00 біля будинку №4 по вул. Красноармійській між заявником і його колишнім водієм (1979 р.н.) стався конфлікт, у ході якого останній спричинив заявникові тілесні ушкодження.

Даний факт зареєстрований. Проводиться перевірка.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, потерпілим є депутат Юрій Кірік.