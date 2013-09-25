У Криму вантажівка збила співробітника УДО

У Криму на дорозі Ялта — Севастополь в ніч на 23 вересня невідомий збив на смерть пішохода і зник.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ ГУ МВС України в АР Крим, невідомий водій невстановленого автомобіля, рухаючись дорогою Ялта - Севастополь у напрямі Севастополя на 34 км +200 м скоїв наїзд на пішохода і втік із місця події.

Внаслідок ДТП пішохід, 1989 р.н., був смертельно травмований.

За попередніми даними в скоєнні цього ДТП підозрюється вантажний автомобіль. Державтоінспекція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією чи стали свідками цього злочину, повідомити в чергову частину УДАІ АР Криму.

Водночас, як повідомляє сайт Центр журналістських розслідувань з посиланням на Ялтинське міськуправління міліції, загиблий був співробітником Управління державної охорони України.

За інформацією сайту, тіло чоловіка було знайдене на трасі в районі селища Кастрополь і направлене на судово-медичну експертизу.