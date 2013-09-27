На Вінниччині 18-річний вітчим забив до смерті 2-річного пасинка

На Вінниччині міліція затримала 18-річного вітчима, який підозрюється в побитті до смерті малолітнього сина своєї співмешканки.

Про це повідомляє сектор зв’язків із громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, у реанімаційне відділення дитячої обласної лікарні з важкою травмою голови був доставлений малолітній житель с. Некрасове Вінницького району.

Хлопчику виповнилося всього рік і дев’ять місяців. Лікарі три дні боролися за його життя, але врятувати дитину не вдалося.

Медики констатували в нього черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом кісток склепіння черепа.

Хлопчик проживав разом з 21-річною матір’ю в будинку її співмешканця.

За підозрою в побитті дитини, що призвело до її загибелі, працівники міліції затримали 18-річного вітчима хлопчика.

Як з’ясувалося в ході розслідування, молодика роздратував дитячий плач і він вдарив пасинка кулаком так, що дитина від удару впала на підлогу.

Хлопчика поклали спати і лише наступного дня викликали швидку допомогу.

За фактом нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, відповідно до ч. 2 ст. 121 КК України відкрито кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до десяти років ув`язнення. Триває слідство.