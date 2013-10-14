У центрі Києва можливе часткове обмеження руху транспорту – МВС

У зв’язку з відзначенням 14 жовтня свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва, з 16:00 до 18:00 буде частково обмежено рух транспорту на вулицях Володимирській, Б. Хмельницького, Хрещатик, Майданом Незалежності, площах Бесарабській та Михайлівській.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Радимо водіям планувати свої поїздки у центральну частину міста з урахуванням зазначеної інформації», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Окрім цього, гостям, які прибудуть для участі у святкуванні на автобусах у міліції пропонують скористатися паркувальними майданчиками, розташованими біля станцій метро: "Червоний Хутір"; "Лісова" (у двох напрямках); "Житомирська";"Іподром" та "Академмістечко".

«Просимо киян та гостей міста з розумінням поставитись до тимчасових незручностей», – йдеться у повідомленні.