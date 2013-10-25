Журналісти і правооохоронці говорили про журналістську етику

У приміщенні Львівської обласної організації Національної спілки журналістів України відбулося засідання круглого столу на тему: «Журналістська етика: українські реалії та світовий досвід».

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Участь в дискусії взяли редактори та журналісти львівських ЗМІ, експерти, студенти-журналісти, представники підрозділів зв’язків із громадськістю Львівської обласної міліції.

У засіданні "круглого столу" також взяли участь голови Національної спілки журналістів України Олег Наливайко, Львівської обласної організації НСЖУ Ярослав Климович та Комісії з журналістської етики НСЖУ Володимир Мостовий.

Правоохоронні органи представили ВЗГ обласної міліції на чолі з Світланою Добровольською, а також речник ДСО ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук.

Жваву дискусію викликали доповіді заступника голови ЛОО НСЖУ Андрія Болкуна: «Порушення журналістських стандартів на прикладі публікацій місцевої преси» та в.о. голови Асоціації польських журналістів Люблінського воєводства РП Павла Боболовіча: «Журналістські стандарти в Європейському Союзі на прикладі Польщі».

Присутні обговорили аспекти доповідей викладача кафедри журналістики Українського Католицького університету, публіциста Володимира Павліва на тему: «Перспективи української журналістики крізь призму професійної етики» та директора Інституту трансформації суспільства Олега Соскіна – «Свобода слова в Україні: міфи та реалії режиму».

Також на засіданні відмічалося, що оскільки НСЖУ планує запровадити в Україні єдиний Кодекс професійної етики для журналістів, напередодні Вільнюського саміту, корисно ознайомитися з європейським досвідом у цій сфері, зокрема на прикладі Польщі.

Окрім цього обговорювались перспективи розвитку друкованих ЗМІ, телевізійних новин, журналістських проектів та Інтернет-видань.

У резолюції, яка була прийнята на конференції, відмічено, що головним критерієм та якісним показником роботи журналістів є об’єктивність та оперативність.

З нагоди проведення «круглого столу» ЛОО НСЖУ випустила друком інформаційно-довідкове видання «Журналістська етика: вибрані документи та матеріали», у якому розміщені тексти українських, європейських та польських настанов з питань етики засобів масової інформації.

Заступник голови ЛОО НСЖУ Андрій Болкун презентував присутнім інформаційно-довідкове видання «Журналістська етика: вибрані документи та матеріали», яке отримав кожен учасник «круглого столу». ЛОО НСЖУ планує передати це видання у всі редакції львівських та районних газет, інформаційним агенціям та Інтернет-порталам, редакціям радіо та телебачення.

Як було зазначено, головна мета видання настанов з питань етики засобів масової інформації – домогтися дотримання усіма суб’єктами інформаційних відносин балансу між правом на інформацію та повагою до приватного життя.

«Окремі ЗМІ досить часто порушують етичні норми, забуваючи про найважливіші засади журналістики, що полягають на служінні інтересам суспільства, неупередженості, чесному збиранні та публікації новин, недопущенні зловмисного введення в оману. На жаль, деякі засоби масової інформації все частіше стають інструментом зведення порахунків та перетворюються на медіа-кілерів. Публікацією настанов з питань етики ЗМІ ми хочемо застерегти усіх своїх колег від спокуси перетворитись у своєрідних рекетирів. Будемо намагатись моніторити порушення журналістських стандартів», - зазначив заступник голови Львівської обласної організації НСЖУ Андрій Болкун.