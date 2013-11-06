На Вінниччині міліція затримала підлітків за напади на пенсіонерів

У Тульчинському районі Вінницької області працівники міліції вчора вночі затримали трьох підлітків, які в пошуках грошей на горілку в селі Михайлівка нападали на одиноких літніх людей.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Жертвами нападників стали 64-річна жінка та 68-річний чоловік. Вночі зловмисники проникли до будинку пенсіонерки та, вдаривши її кілька разів, почали вимагати добровільно віддати гроші. Щоб жінка поквапилась, один з нападників взяв зі столу ніж та почав погрожувати розправою. Зрештою розбійники перевернули усе в будинку та, не знайшовши грошей, пішли ні з чим.

До будинку 68-річного пенсіонера злодії потрапили через вікно, розбивши шибку. Щоб чоловік їх не впізнав, нападники на голови наділи панчохи. Літнього чоловіка вони зв’язали пасками, побили та почали душити, вимагаючи гроші. В результаті, забравши останні 75 гривень, хлопці пішли, а щоб пенсіонер не подзвонив до міліції, з його мобільного забрали SIM-картку.

Своїх кривдників літній чоловік впізнав по голосу, адже влітку вони допомагали йому по господарству, за що отримували платню.

Розв’язавши на собі усі паски, пенсіонер одразу пішов до сусідів викликати міліцію.

Протягом двох годин трійцю нападників працівники міліції затримали у лісопосадці, де вони облаштували лігво, та доставили у райвідділ. Ними виявилися 15, 16, та 19-річні місцеві жителі. Свій вчинок затримані пояснили тим, що їм необхідні були гроші на горілку.

Найменший з нападників з багатодітної родини. Директор школи характеризує його з позитивного боку. Розповідає, що хлопчик бере активну участь у житті школи, займається спортом, але легко піддається впливу сторонніх осіб.

Двоє інших затриманих – рідні брати. Старший з них вже неодноразово потрапляв в поле зору міліції за скоєння крадіжок.

Слідчим відділом міліції за фактами розбійних нападів на пенсіонерів з проникненням у житло розпочаті кримінальні провадження за ч.3 ст. 187 ККУ(розбій).

За такий злочин передбачено покарання від 7 до 12 років ув’язнення.