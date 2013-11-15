Міліціонери затримали чоловіка, який хотів зґвалтувати 4-річну дівчинку

На Вінниччині працівники Жмеринського райвідділу міліції затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 4-річну дівчинку.

Про це повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, дівчинка разом зі своїм 7-річним братом йшла до магазину, розташованого неподалік їхнього будинку, до них підійшов чоловік та попросив допомогти дістати кошеня, яке провалилося у сарай.

Діти, пішли з незнайомцем рятувати тварину.

Заманивши дітей до приміщення сараю, чоловік почав зривати з дівчинки одяг. Дитячий крик та плач почув чоловік, який проходив поруч.

Коли він відкрив двері, зловмисник кинувся тікати. Чоловік почав наздоганяти гвалтівника і зателефонував до міліції.

За описом дітей та свідка працівники міліції склали портрет злочинця.

Підозри правоохоронців впали на місцевого жителя, який півтора місяці тому умовно-достроково звільнився з місця позбавлення волі, де відбував покарання за розбещення неповнолітніх. Його оперативники затримали за місцем проживання. Чоловік проживає у цьому ж районі, де скоїв злочин. Діти і свідок підозрюваного упізнали. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому оголошено про підозру.

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.153 Кримінального кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене щодо малолітньої особи). За такий злочин передбачено покарання від 10 до 15 років ув’язнення.