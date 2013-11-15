Уряд виділив кошти на створення демографічного реєстру

Своїм розпорядженням Кабінет Міністрів України передав міліцейському відомству 295,1 млн грн на створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР).

Створення ЄДДР регламентовано Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», ухваленим Верховною Радою України наприкінці минулого року.

Як повідомляється у повідомленні, основним завданням для Державної міграційної служби на першому етапі є створення на базі існуючої Державної інформаційної системи, що використовується для оформлення закордонних паспортів, інфраструктури ЄДДР в частині оформлення та видачі проїзних документів з біометричним носієм інформації, у тому числі паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

ДМС України сьогодні працює над створенням основних складових системи, а саме основного центру обробки даних, комплексної системи захисту інформації, а також інфраструктури для видачі та використання документів з біометричним носієм інформації.

Впровадження реєстру, до якого будуть внесені дані про всі документи, що видані особі, дозволить суттєво підвищити безпеку та захист від підробок таких документів, а також створить передумови для максимального скорочення термінів, необхідних для їх оформлення.

Окрім того, у майбутньому реєстр стане основою комплексної системи управління міграційними процесами та протидії нелегальній міграції, оскільки до нього буде також вноситися інформація про іноземців та про реєстрацію місця проживання.

За досвідом зарубіжних держав, повне впровадження системи такого рівня складності потребує декілька років. Орієнтовний строк завершення всіх етапів створення та впровадження ЄДДР в Україні – кінець 2016 року.