Двоє братів пограбували громадську приймальню Партії регіонів

У місті Синельникове на Дніпропетровщині затримано двох місцевих жителів, рідних братів віком 24 та 21 р., які у минулі вихідні пограбували громадську приймальню районної організації Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, зловмисники «віджали» пластикове вікно та залізли до приміщення. З різних кімнат вони викрали ноутбук, монітор, системний блок, два мобільні телефони та фотоапарат. З викраденим вони вилізли через вікно.

Все викрадене обладнання, крім одного мобільного телефона, який крадії встигли збути, правоохоронці вилучили вдома у братів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Затримані обґрунтовано підозрюються у скоєнні ще 8 крадіжок, скоєних на території Синельниківського району.