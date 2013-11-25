МВС та НАБУ домовилися про співпрацю. Фото

Міністерство внутрішніх справ та Незалежна асоціація банків України (НАБУ) підписали Меморандум про співробітництво. Цим документом передбачено співпрацю в усіх напрямках діяльності, що становлять взаємний інтерес. Насамперед, щодо протидії злочинам у сфері економіки, попередження шахрайства в банківській сфері, недопущення протиправних дій стосовно кредитно-фінансових установ та забезпечення належного захисту заощаджень громадян.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За словами очільника МВС Віталія Захарченка, потреби українського суспільства в зміцненні економічного потенціалу та фінансової стабільності в сучасних умовах становлять нові завдання, які зумовлені, передусім, виникненням невідомих раніше викликів і загроз. До останніх належать: шахрайства із використанням платіжних карток, викрадення коштів з рахунків юридичних осіб шляхом втручання в роботу систем дистанційного банківського обслуговування, атаки на сервери банківських установ.

Віталій Захарченко зазначив, що нині розповсюдження набули й інші загальнокримінальні посягання на банківські установи. Так, за 10 місяців цього року на об’єктах банківської системи скоєно 20 розбоїв, 6 грабежів і майже 70 крадіжок.

Він також підкреслив, що таке становище викликає необхідність запровадження більш ефективних заходів упередження протиправних посягань на банківські установи, якісного надання охоронних послуг, впровадження сучасних технічних засобів охоронного призначення, покращення технічного захисту банків.

«Зволікання у вирішенні цих питань спричиняє збитки вітчизняним підприємствам та фінансовим установам, підриває довіру населення до банківського сектору та правоохоронних органів у складі криміногенного становища», - наголосив Захарченко.

Він також додав, що мета співробітництва полягає в тому, щоб спільно з Нацбанком та незалежною Асоціацією банків України напрацювати комплекс заходів спрямованих на упередження шахрайства в банківській сфері, недопущення протиправних дій стосовно кредитно-фінансових установ та забезпечення належного захисту заощаджень громадян.

До присутніх звернулась заступник голови Національного банку України Віра Ричаківська, яка зазначила, що нині збільшилися інтелектуальні ризики, оскільки зловмисники застосовують нові технології. Саме тому потрібно об’єднати зусилля у боротьбі з такими злочинами.



Фото: МВС України

Начальник департаменту державної служби охорони при МВС України Анатолій Назаренко зауважив, що за даними НБУ в державі діє близько 20 тисяч банків та їх філій. Під охороною ДСО перебувають понад 8 тисяч цих установ. У 2013 році під охорону ДСО взято більше 2 тисяч об’єктів банківських систем.

Водночас начальник управління боротьби з кіберзлочинністю Максим Літвінов зазначив, що з року в рік збільшується число випадків проведення несанкціонованих операцій з використання банківських систем дистанційного обслуговування клієнтів. Так, в поточному році зафіксованого 257 спроб несанкціонованого списання коштів з рахунку клієнтів банку на загальну суму 108,75 млн грн, 7 тис. євро та 115 тис. доларів США.