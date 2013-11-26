У Криму з ізолятора втік ув'язнений

Із Сімферопольського слідчого ізолятора утік ув’язнений. Співробітники міліції уживають всіх заходів для встановлення місцезнаходження та затримання втікача.

Про це повідомили в управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Повідомлення про втечу надійшло до міліції від співробітників пенітенціарної служби, які забезпечують утримання заарештованих в умовах слідчого ізолятора. 26-річний утікач звинувачений у вчиненні низки злочинів. Він був арештований і перебував у СІЗО на підставі рішення суду, що обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Даний факт зареєстрований у встановленому законом порядку. Відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ст.393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, вчинена особою, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі або арешту чи перебуває в попередньому ув'язненні).

Створено слідчо-оперативну групу, проведено ретельний огляд місця події.



На даний час вживаються всі необхідні заходи для встановлення місцезнаходження втікача і його затримання.