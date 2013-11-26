Міліція має не піддаватись на провокації – Захарченко

Міліція має захищати громадський порядок і не піддаватись на провокації.

Про це йдеться у розміщеному на офіційному сайті МВС зверненні міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка до особового складу.

Він повідомив, що для забезпечення правопорядку на масових заходах соціально-політичного характеру було задіяно більше 10 тис. правоохоронців.

“Дякую кожному з вас за високий рівень виконання своїх обов’язків. Той факт, що на мирні зібрання громадяни поприходили з малолітніми дітьми, говорить про рівень довіри населення до роботи міліції. Ніхто не мав сумніву в тому, що ми забезпечимо збереження громадського порядку”, - вважає міністр.

Захарченко закликав усіх працівників міліції: “Виконуючи професійні обов’язки, ми повинні чітко розділяти тих, хто виходить на мирні зібрання висловлювати власні переконання, і тих, хто використовує ситуацію у своїх політичних цілях”.

Він попросив звертати особливу увагу на дії активістів, штурмовиків, провокаторів. “На жаль, їх не хвилює те, що їхні дії можуть зашкодити громадянам, які вийшли на майдани висловити свої думки та побажання”, - наголосив міністр.

“Важливо з повагою ставитись один до одного, не піддаватися на провокації, не допускати ескалації конфліктів та деструктивних дій з боку певних осіб, блокування державних установ та транспортних комунікацій. Головна наша мета – охорона громадського порядку та забезпечення безпеки громадян. Ще раз звертаюсь до кожного міліціонера: збережемо спокій громадян та забезпечимо правопорядок у кожному місті та області”, - підкреслив Захарченко.

Він також закликав студентів і старшокласників не піддаватись на провокації: “Шановні студенти та учні старших класів! Не дозволяйте маніпулювати собою. Звертаюсь до молодого покоління та їхніх батьків – будьте уважні до свого оточення. Ви – надія нашої держави, від вас залежить майбутнє країни. Ваша думка дуже важлива, але відстоювати її необхідно, не порушуючи законодавство”.