Понад 7 тисяч громадян мітингують у Києві – МВС

Понад 7 тисяч громадян спокійно мітингують у Києві, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У правоохоронному відомстві запевняють, що грубих порушень громадського порядку станом на 11.00 п’ятниці зафіксовано не було.

Ситуація в країні в цілому також залишається спокійною.

Як розповіли в Оперативному штабі МВС України, найбільше скупчення людей знаходиться в Маріїнському парку столиці, біля Верховної Ради України, і на прилеглих до неї вулицях - там волевиявлення висловлюють майже 5 тисяч осіб.

«Понад 1300 мітингувальників знаходяться на Майдані Незалежності, майже 200 осіб - неподалік Адміністрації Президента і 150 - біля Будинку уряду», - зазначили у відомстві і наголосили, що більш як чотири сотні громадян продовжують пікетувати будівлю Генеральної прокуратури України.