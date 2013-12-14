ГПУ хоче «ідентифікувати» кожного бійця спецпідрозділу

Генеральна прокуратура України ініціюватиме розробку та запровадження ідентифікаційних знаків на форменому одязі співробітників спецпідрозділів МВС для швидкого встановлення їхніх осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказав генпрокурор Віктор Пшонка, коментуючи результати попереднього розслідування причин та обставин розгону Євромайдану 30 листопада.

“Ви можете задати питання: а конкретно будуть відповідати рядові бійці “Беркуту” чи не будуть? Це дуже складне питання - вони були з невидимими обличчями, в масках тощо. Ми вивчили інструкцію і положення діяльності “Беркуту”, і будемо ставити в правовому порядку питання - немає конкретної помітки для кожного бійця “Беркуту”. Щоб чи то на його службовому одязі, чи на касці був номер, який би відповідав його реальному прізвищу. Це не виписано... На новому плані це питання будемо ставити. Це реально, на наш погляд. Ми з цього будемо робити висновки і будемо вимагати, щоб всі спецпідрозділи відповідали у номерному плані прізвищам бійців, які задіяні у спецопераціях”, - сказав Пшонка.