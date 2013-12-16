МВС: Робота на ОВК в столиці проходить в нормальному режимі

14:57, 16 грудня 2013
Кримінал
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Ведеться підрахунок голосів

Ведеться підрахунок голосів

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