В Одесі міліція закрила конвертаційний центр. Фото

В Одесі правоохоронці викрили конвертаційний центр з двомільярдним річним обігом. До складу злочинного угруповання входили 12 учасників. У ході обшуку в інкасаторській машині, в якій кур'єри перевозили грошові кошти, було виявлено 10 мільйонів гривень.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Встановлено, що за допомогою конвертаційного центру зловмисники формували незаконний податковий кредит з податку на додану вартість різним суб'єктам підприємницької діяльності.

Діяли члени угруповання за наступною схемою: вони реєстрували фіктивні підприємства, після чого використовували їхні реквізити для проведення безтоварних операцій, отримуючи таким чином незаконний прибуток. Усі печатки, а також документи про проведення товарних операцій та надання послуг були підроблені.

Так, впродовж року через рахунки задіяних суб'єктів підприємницької діяльності, а всього їх було понад 70, зловмисники незаконно перевели у готівку близько двох мільярдів гривень. Гроші вони отримували з банківських рахунків, які відкрили спеціально для цього у кількох банках Одеси.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Також обшуки були проведені і в приміщеннях конвертаційного центру. Там правоохоронці виявили та вилучили фіктивну фінансово-бухгалтерську документацію, що стосується діяльності центру, печатки і штампи різних суб'єктів господарювання, комп'ютерну техніку тощо.

Зараз вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу. Згідно вказаної статті, за подібні дії, якщо вони вчинені у великих розмірах, їм «світить» позбавлення волі строком від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Яким саме буде покарання – визначить суд.