Представники МВС вшанували пам'ять загиблих міліціонерів

Міністр Віталій Захарченко, його заступники, представники апарату правоохоронного відомства, курсанти Національної академії внутрішніх справ поклали квіти до пам’ятника мужності, вірності і героїзму правоохоронців, а також низько вклонилися пам'яті міліціонерів, які загинули при виконанні службових обов'язків.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, покладання квітів відбулося на Солом'янській площі у столиці перед будівлею академії МВС.

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, в Україні відзначається професійне свято - День міліції.