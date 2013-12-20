Представники МВС вшанували пам'ять загиблих міліціонерів
12:30, 20 грудня 2013Кримінал
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Відбулося покладання квітів. Фото
Міністр Віталій Захарченко, його заступники, представники апарату правоохоронного відомства, курсанти Національної академії внутрішніх справ поклали квіти до пам’ятника мужності, вірності і героїзму правоохоронців, а також низько вклонилися пам'яті міліціонерів, які загинули при виконанні службових обов'язків.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, покладання квітів відбулося на Солом'янській площі у столиці перед будівлею академії МВС.
Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, в Україні відзначається професійне свято - День міліції.
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