За одержання хабара затримано високопосадовця ДСНС

Оперативники Управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю ГУМВС України в м. Києві за отримання хабара затримано начальника відділу ліцензування та нагляду за ліцензійною діяльністю Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє відділ громадських зв`язків ГУМВС України в місті Києві.

В повідомленні наголошується, що до працівників УДСБЕЗ Головного управління МВС України в місті Києві звернувся житель Одеси і повідомив про свої підозри стосовно начальника відділу ліцензування та нагляду за ліцензійною діяльністю Державної служби з надзвичайних ситуацій. За словами заявника, повідомлення посадовця щодо необхідності внесення 12 тисяч гривень у якийсь благодійний фонд більше нагадувало банальне вимагання, аніж законну необхідність оплати послуг. Заявник також пред’явив сумнівну квитанцію, що її надав йому пожежний.

Працівники столичного Управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю організували ряд оперативних заходів, у ході яких було поетапно задокументовано все, що стосувалося пересування платіжного документа, - від віконечка банку, де він був оплачений, до кабінету того самого посадовця.

В ході розслідування було виявлено, що у Державній службі з надзвичайних ситуацій був створений Благодійний фонд зміцнення пожежної техногенної безпеки.

В міліції зауважують, що саме туди надходили кошти громадян, які у силу своєї професійної діяльності, з метою розвитку власного бізнесу вимушені були перераховувати гроші за отримання ліцензій, інших послуг та дозволів, котрі лежать у площині діяльності ДСНС. Частина перерахованих грошей залишалася у фонді і в подальшому використовувалася за призначенням – на розвиток і підтримку підрозділів вищевказаного міністерства. Однак інша частина прямувала до “кишень корупціонерів”.

Подію занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 368 Кримінального Кодексу України «Одержання хабара».