Міліція розслідує перешкоджання журналістській діяльності

У Донецьку правоохоронці почали досудове розслідування за заявою про перешкоджання журналістській діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, 9 січня о 18.50, під час проведення мітингу активістів донецького Євромайдану біля пам`ятника Т.Шевченку, до співробітників міліції, які здійснювали охорону громадського порядку, звернулася дівчина із заявою про порушення її журналістських прав одним із присутніх громадян.

Дівчина представилася співробітником інтернет-порталу «NGO.Donetsk.ua».

Заявниця вказала на молодого чоловіка, який, за її словами, неодноразово штовхав її під час проведення фотографування.

Правоохоронці опитали вказаного чоловіка, який виявився 24-річним жителем м. Докучаєвська. Чоловік відкидає звинувачення. За його словами, він погодився на фотографування, але при цьому попросив не сліпити його спалахом.

За заявою журналістки слідчим відділом Ворошиловського РВ міліції відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

На даний час проводиться досудове розслідування.