У Донецьку скоєно збройний напад на відділення банку

У Донецьку у вівторок, 14 січня, невідомі зловмисники скоїли збройний напад на відділення банку Credit Agricole, яке розміщено за адресою: вул. Артема, 171.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Донецькій області, 14 січня, о 17.00 двоє невідомих у масках увійшли до приміщення банку і примусили охоронця лягти на підлогу.

Один із зловмисників утримував охоронця на підлозі, другий дістав з пакету, принесеного з собою, молоток і спробував розбити захисну скляну перегородку, за якою знаходилася каса. Скло було пошкоджене, проте розбити його зловмисникам не вдалося. За попередньою інформацією, нападники стріляли у стелю з невстановленої зброї.

Помітивши, що співробітники банку натиснули на кнопку охоронної сигналізації, обидва злочинці зникли. Вони перебували у приміщенні банківського відділення лише 10 секунд.

Під час події ніхто не постраждав, також нічого не було викрадено.

На місце було направлено слідчо-оперативну групу у повному складі, також виїжджало керівництво міліції міста і області.

За даним фактом слідчий відділ Київського райвідділу міліції відкрив кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням в житло, інше приміщення або сховище).

Співробітники міліції вилучили молоток, який зловмисники кинули на місці події.

На даний час встановлюються обставини події. Правоохоронці вживають заходи зі встановлення і затримання підозрюваних.