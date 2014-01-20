На Грушевського «Беркут» заливають водою
09:46, 20 січня 2014Кримінал
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На вулиці Грушевського невеликі групи мітингувальників продовжують протидіяти «Беркуту».
Як повідомляє Еспресо.TV, мітингувальники ховаються за барикадою та намагаються поливати «Беркут» водою з пожежного гідранта.
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Навпроти стоять лави «Беркуту», які гримають щитами, проте не вдаються до активних дій.
Як повідомляв УНІАН, під час сутичок у центрі Києва госпіталізували вже 49 правоохоронців. Всього, як повідомили в УЗГ МВС, всього було травмовано понад 70 міліціонерів.
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