На Грушевського «Беркут» заливають водою

На вулиці Грушевського невеликі групи мітингувальників продовжують протидіяти «Беркуту».

Як повідомляє Еспресо.TV, мітингувальники ховаються за барикадою та намагаються поливати «Беркут» водою з пожежного гідранта.

Читайте такожДо лікарні потрапили вже 49 правоохоронців

Навпроти стоять лави «Беркуту», які гримають щитами, проте не вдаються до активних дій.

Як повідомляв УНІАН, під час сутичок у центрі Києва госпіталізували вже 49 правоохоронців. Всього, як повідомили в УЗГ МВС, всього було травмовано понад 70 міліціонерів.