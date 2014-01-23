В Одесі спалили автомобіль лідера місцевого Евромайдану

Сьогодні близько 4-ї години ранку в Одесі на вулиці Базарній на стоянці було спалено автомобіль одного з лідерів одеського Евромайдана Олександра Остапенка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса» , за словами Осипенка, разом з його автомобілем згоріло ще три машини.

«У мирному місті - Одесі проти активістів розв`язано війну, - прокоментував подію Остапенко. - Вчорашні наскоки «тітушок » під час проведення мітингу «Ми проти диктатури » біля ОДА, блокування наших автобусів , що везуть медикаменти на Майдан до Києва, і от тепер спалені машини , - все це говорить про те, що лінія фронту вже в Одесі. Влада взяла поганий приклад з Києва, Харкова та інших міст України і першою розв`язали бойові дії в нашому місті».

Остапенко написав заяву в міліцію через підпали автомобілів.

Після розгону одеського Євромайдану 25 листопада 2013 р. депутат міськради Остапенко разом з депутатом облради Сергієм Веселова проводять зустрічі на Євромайдані біля пам`ятника Дюку де Рішельє на Приморському бульварі в форматі громадських приймалень громадян.