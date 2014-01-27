Країни ЄС закликають владу скасувати закони 16 січня а опозицію до стриманості під час акцій

Місія Європейського Союзу в Україні у заяві, узгодженій з посольствами країн-членів ЄС, закликала українську владу скасувати закони, ухвалені Верховною Радою 16 січня, а опозицію - до стриманості під час акцій протесту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в заяві місії ЄС, узгодженій главами дипмісій країн ЄС в Україні, яку опублікував на своїй сторінці у «Фейсбук» комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле.

«Глави місій країн ЄС у Києві вітають недавні переговори між урядом та опозицією... Переговори мають тривати. Ми висловлюємо глибоку стурбованість погіршенням стану з правами людини. Арешти поранених людей поблизу шпиталів, кілька випадків зникнення людей і повідомлення про тортури надзвичайно турбують і з цим не можна погодитись за жодних обставин. Винуватці цих злочинів мають постати перед законом якнайшвидше. Припинення такої практики є невід`ємною частиною заходів з побудови довіри між урядом та суспільством», - йдеться у заяві.

«Ми закликаємо опозицію дотримуватись мирного характеру демонстрацій та чітко дистанціюватися від тих, хто використовує насильство для реалізацій власних цілей», - говориться у заяві.

Глава дипмісій країн ЄС також закликали до скасування пакету законів, які обмежують основоположні свободи і були ухвалені 16 січня, і щоби наступні законодавчі акти відповідали оцінкам Ради Європи та ОБСЄ.

«ЄС продовжує уважно відстежувати ситуацію в Україні. ЄС залишається відданим економічній інтеграції та політичній асоціації з Україною», - йдеться у заяві.