На Майдані Незалежності повісилася людина – столична міліція

На Майдані Незалежності повісилася людина, повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві.

«Сьогодні, 27 січня, близько 11.00 на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що в Будинку профспілок повісилася людина. Згодом з’ясувалося, що труп чоловіка виявлено на каркасі ялинки з внутрішньої сторонни», - йдеться в повідомленні.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь столичної міліції. На місці було встановлено особу небіжчика, ним виявився 55-річний житель Волинської області.

Наразі правоохоронцями проводиться ряд першочергових слідчих дій, встановлюються обставини та свідки події. За попередніми даними, на тілі чоловіка не виявлено жодних видимих слідів тілесних ушкоджень.

Наразі труп направлено на судово-медичну експертизу, яка встановить справжню причину смерті громадянина.

Співробітники міліції проводять з цього приводу подальшу перевірку, спрямовану на встановлення причин та обставин вказаної пригоди.