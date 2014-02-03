У Тернополі ліквідували групу наркоторговців

П’ятьох осіб, яких підозрюють у розповсюдженні наркотиків, затримали співробітники управління боротьби з організованою злочинністю. Жителі Калуша Івано-Франківської області та Тернополя, до слова, неодноразово судимі за важкі злочини, зорганізували канал надходження та розповсюдження напівсинтетичного опійного препарату «Субутекс».

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як розповів виконуючий обов’язки заступника начальника УБОЗ УМВС в області Василь Джиджора, на територію Тернопільщини дурман доправляли з Калуша. Шляхи надходження наркотичного препарату на Прикарпаття наразі встановлюються, проте достеменно відомо, що «товар» надходив з-за кордону.

Зловмисники налагодили широку мережу збуту. Окрім того, що реалізували недозволений медичний препарат наркозалежним, час від часу партії «Субутексу» таємними шляхами потрапляли до місць позбавлення волі. Загалом діяльність зграї охоплювала весь західний регіон.

Як вдалося встановити оперативникам, тернопільські спільники наркотичний бізнес поставили, що називається, на широку ногу. У калуських торговців замовляли партії вартістю 10-15 тисяч гривень. Бізнес був вигідний, адже роздрібні торги приносили майже стовідсотковий прибуток.

Незважаючи на розмах діяльності, діяла зграя обережно. Наркотики називали «запчастинами», гроші перечислювали на банківські рахунки, а транспортували «товар», користуючись послугами фірм експрес-доставок або передавали посилки через водіїв рейсових автобусів.

Заходи конспірації та безпеки дозволили зграї майже два роки діяти безкарно. Щоправда, торік тернопільські правоохоронці взяли на гарячому одного зі зграї, але слідство та розгляд справи в суді, що тривають, не завадили зловмисникові продовжувати свою кримінальну діяльність.

Цього разу правоохоронці домоглися ізоляції членів угруповання на час слідства. Усім їм, як міру запобіжного заходу, обрано арешт.

Під час затримання у зловмисників були вилучені наркотичні засоби, двадцять тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом, холодну зброю, понад двадцять мобільних телефонів.

Кримінальне провадження порушене за частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, а також триває оперативна робота. Затриманих перевіряють на причетність до скоєння інших протиправних діянь.