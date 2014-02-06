Суд засудив львівського кілера на 15 років

Колегія суддів Франківського районного суду міста Львова оголосили вирок учаснику злочинного угрупування за обвинуваченням у скоєнні вбивства одного з мешканців Львівщини та замаху на вбивство львів’янина у центрі міста Львова на День Незалежності України в 2012 році.

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

У грудні 2012 року, працівники управління по боротьбі з організованою злочинність ГУМВС України у Львівській області встановили особи зловмисників, які здійснювали підготовку до замаху на життя одного з місцевих жителів.

Один зі злочинців, на рахунку якого не один десяток «загублених» людських життів і який упродовж 24 років перебував у розшуку за скоєння ряду кривавих розправ, під час затримання покінчив життя самогубством, поціливши собі у скроню. Інший же активний учасник угрупування був затриманий. У нього правоохоронці вилучили два пістолети з глушниками, автомат «Калашникова» з глушником та фальшиві документи працівників правоохоронних органів.

«Під час обшуку у помешканні, де переховувались злочинці, правоохоронці вилучили цілий арсенал зброї та вибухівки, зокрема: пістолети, автомати, кулемети, гранатомети, гранати, снаряди, близько 8000 набоїв різного калібру до різного виду зброї, понад 40 кг вибухівки, маски, підроблені документи та форму працівників міліції», - повідомив начальник управління по боротьбі з організованою злочинність ГУ МВС України у Львівській області полковник міліції Василь Телиця.

На рахунку злочинців понад 20 замовних вбивств на території України та інших держав. Правоохоронці перевіряють їх причетність до інших злочинів.

З урахуванням тісної співпраці зловмисника зі слідством, суд визнав 53-річного чоловіка винним та призначив йому 15 років позбавлення волі, з повною конфіскацією всього належного йому майна з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня 2012 року у центрі Львова на вулиці Князя Романа невідомі розстріляли позашляховик «Volvo». На місці події загинула одна особа, інша потрапила до реанімації. Потерпілий – Володимир Дідух, також відомий як Вова «Морда».