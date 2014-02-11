УБОЗ затримав шахраїв, які завдали шкоди громадянам на 2 млн грн

Столичні правоохоронці викрили та затримали організовану злочинну групу шахраїв у складі чотирьох чоловік. Аферисти, зловживаючи довірою та шляхом обману громадян, протягом кількох місяців привласнювали собі чужі автомобілі, нерухомість та грошові кошти.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, за час своєї протиправної діяльності зловмисники встигли скоїти 18 злочинних епізодів.

У результаті шахрайських дій зловмисники завдали збитків на загальну суму майже в два мільйони гривень.

Організатором злочинної групи був 39-річний киянин. Його спільники: двоє мешканців Черкас 33-х та 47-ми років та 35-річний киянин. Всі вони раніше не мали проблем з законом.

За місцем проживання затриманих правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили речові докази, які підтверджують причетність фігурантів до вчинення ними злочинів.

Слідчим управлінням столичної міліції відносно затриманих відкриті кримінальні провадження за ч.1,2,3 ст. 190 та ч. 1 с. 192 Кримінального кодексу України. У разі доведення у суді вини зловмисників вони можуть опинитися за ґратами на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.