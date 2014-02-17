У Хмельницькому працівниця банку привласнила понад 2,7 млн грн

Працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Хмельницькій області викрили працівницю банку, яка, зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти, які належали клієнтам.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Підозрювана, перебуваючи на посаді менеджера з обслуговування фізичних осіб одного із комерційних банків, у період з червня 2012 року по жовтень 2013 року шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснювала привласнення грошових коштів, які належали фізичним особам.

Загальна сума заподіяних збитків становить більше 2,7 мільйонів гривень.

Слідчим відділом Хмельницького міського відділу УМВС України в Хмельницькій області відкрито кримінальні провадження за ч. 2, 3, 4, 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.