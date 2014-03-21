У Львові громадяни анонімно повертають викрадену з райвідділів міста зброю

Громадяни повертають зброю викрадену під час подій в ніч з 18 на 19 лютого з райвідділів міста Львова. Вчора, 20 березня, до правоохоронців надійшло два повідомлення від невідомих осіб, які повідомили про місцезнаходження трьох пістолетів «Макарова».

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як розповів т.в.о. начальника Управління карного розшуку ГУ МВС України у Львівській області Сергій Богданов, 20 березня до правоохоронців поступило повідомлення від особи яка відмовилась назвати свої дані, про те що по вулиці Скорини у Львові, у закинутому підсобному приміщенні, у поліетиленовому пакеті знаходяться пістолети.

Виїздом на місце повідомлення слідчо-оперативної групи, у вказаному анонімом місці по вулиці Скорини в закинутому підсобному приміщенні було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет в якому знаходились два пістолети «Макарова» та два магазина до пістолета Макарова без набоїв.

Цього ж дня до правоохоронців зателефонував ще один невідомий, який повідомив, що добровільно хоче здати пістолет, але відмовився називати свої дані та зазначив, що пістолет разом з магазином залишив у під’їзді одного з будинків по вулиці Мартовича у схованці за дверима.

Працівниками міліції, які прибули за вказаною адресою, у зазначеному анонімом місці було виявлено та вилучено пістолет «Макарова», магазин до нього та 8 набоїв.

Проведеною перевіркою встановлено, що дана зброя була викрадена з Галицького райвідділу міліції (два пістолети «Макарова») та Франківського райвідділу міліції Львова (один пістолет «Макарова»).

«Громадяни, які добровільно звернулися до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, які зберігаються в них незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності. Нагадуємо, що відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років», - зазачив т.в.о. начальника Управління карного розшуку ГУМВС України у Львівській області Сергій Богданов.

Як повідомив УНІАН тимчасово виконуючий обов’язки начальника Головного управління МВС України у Львівській області полковник міліції Сергій Маруняк, станом на 18 березня було не встановлено місцезнаходження ще 682 одиниць зброї, яку було викрадено з підрозділів львівської міліції. За весь період добровільної здачі зброї мешканці області здали в органи внутрішніх справ 15 одиниць вогнепальної зброї, з них 8 одиниць – нарізної.