Зростання зарплат педагогів дошкілля очікується з 1 січня 2027 року.

Більшість громад України з 1 січня 2027 року перейдуть на нову систему оплати праці педагогів дошкільної освіти, після чого середня зарплата працівників дитсадків може зрости до 21-25 тисяч гривень. Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова у коментарі "РБК-Україна".

Вона зазначила, що близько 400 громад уже перейшли на нову систему оплати праці, а ще приблизно 800 планують зробити це з 1 січня.

"З 1 вересня на нову систему оплати праці перейшли вчителі. Аналогічні зміни МОН рекомендувало запровадити також у закладах дошкільної та професійної освіти", - сказала Коновалова.

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За її словами, рішення про перехід дитсадків на нову систему ухвалюють громади, оскільки виплати фінансують із місцевих бюджетів, і міністерство наполягає на визначенні підвищення зарплат одним із пріоритетів.

Заступниця міністра зазначила, що раніше посадовий оклад педагогів дошкільної освіти був нижчим за мінімальну зарплату, а надбавки за додаткову роботу не збільшували їхній реальний заробіток. Через це працівники дитсадків отримували мінімальну оплату.

"Тепер посадовий оклад становить близько 14 тисяч гривень, а до нього додаються різні надбавки. За розрахунками МОН, середня зарплата педагогів дошкілля з досвідом може сягнути 21-25 тисяч гривень", - сказала Коновалова.

Зарплати в України - останні новини

З січня 2026 року зарплати педагогів у школах зросли на 30%. Тодішня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначала, що при цьому зберігаються додаткові доплати - 2000 гривень для всіх вчителів і 4000 гривень для вчителів прифронтових громад. Вона також анонсувала додаткове зростання зарплат на 20% з 1 вересня для всіх категорій педагогів.

У серпні прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомляв про чергове підвищення заробітної плати педагогів з вересня - на 20%. Крім цього, з вересня вдвічі зросли розміри студентських стипендій.

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